Педофіла із м. Славути, який розбещував малолітніх дітей, засудили до 15 років позбавлення волі

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони обвинувачення, Хмельницьким апеляційним судом скасовано вирок Шепетівського міськрайонного суду, яким 35-річного жителя м. Славута засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення сексуального насильства (ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України).Протягом березня-квітня 2021 року неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік, застосовуючи фізичне насильство та залякування, вчинив розпусні дії відносно 4 малолітніх дітей, двом з яких на той час було лише по 5 років.Усіх дітей він добре знав, оскільки мешкав по сусідству з ними та був знайомий з батьками.Прокурори не погодились з вироком суду першої інстанції в частині призначення занадто м’якого покарання та звернулись зі скаргою до апеляційного суду.Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів сторони обвинувачення та засудив кривдника до 15 років позбавлення волі.