Убив знайомого і викинув тіло у сміттєвий бак

Нагадаємо, 26 березня цьогоріч працівники Рівненського сміттєвого полігону під час вивантаження відходів виявили тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті та повідомили до поліції.За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів оперативники встановили та затримали обґрунтовано підозрюваного в умисному вбивстві.У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115 КК України, слідчі встановили, що 20 березня під час розпивання алкоголю між чоловіками стався конфлікт на побутовому ґрунті. Під час з’ясування стосунків 33-річний власник квартири, що по вулиці Грушевського, умисно завдав 47-річному знайомому не менше чотирьох колото-різаних поранень в шию, які виявилися несумісні з життям. Тіло загорнув у чохол від палатки і залишив у помешканні, де воно і пролежало чотири дні. Потому, аби приховати злочин, помістив убитого до валізи, виніс та викинув у сміттєвий бак біля будинку.На період досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.Обставина, яка обтяжує покарання — вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп'яніння.Відповідно до санкції статті обвинуваченому загрожує до 15 років за ґратами.