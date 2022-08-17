Правоохоронці Рівненщини за співпрацю з ворогом затримали жителя Запоріжжя

Зокрема встановлено, що 51-річний чоловік, будучи завербованим агентом ФСБ, з березня по серпень цього року, за допомогою одного з мобільних месенджерів повідомляв представника спецслужби держави-агресора про місця розташування блокпостів у м. Запоріжжя, пункту постійної дислокації військової частини, а також місця ракетних влучань та шляхи переміщення військової техніки ЗСУ. Слідством встановлено 9 епізодів протиправної діяльності.
Крім того, вказаний громадянин виявляв бажання та готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Запорізької області.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому вже оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчі дії. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або й довічне, з конфіскацією майна.