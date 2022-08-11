У Рівному судитимуть чоловіка, який «зливав» білорусам інформацію про ЗСУ

Зокрема, за даними досудового розслідування, 21-річний чоловік незаконно перетнув державний кордон України із білоруссю, де "зливав" білоруським правоохоронцям інформацію про розташування блокпостів та порядок їх перетину, а також місця дислокації, укомплектованість і переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ в західних областях України загалом, та її прикордонній зоні зокрема.
Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.