Крим, Херсон, Донбас - це Україна!





Вдень 29 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що Збройні сили України перейшли до наступальних дій на Півдні України. Зокрема стало відомо, що у Херсонській області російські окупанти накивали п'ятами з поля бою.

УНІАН у режимі онлайн розповідає, що відбувається зараз на окупованій території Херсонщини, звідки ЗСУ "викурюють" окупантів.

Жителів Херсонщини закликали перебувати у безпечних місцях, зробити запаси їжі та води та підготувати аптечки.

Українці радісно зустріли таку новину. Президент Володимир Зеленський вітаючи Донецьк з Днем міста, зазначив, що скоро усі українські землі разом з Кримом увійдуть у свої історичні та географічні межі.