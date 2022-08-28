Крим, Херсон, Донбас - це Україна!

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Головна / Війна з московитами / Актуально 29-авг, 2022, 14:329 swet 7
Операція «Деокупація». Що потрібно для звільнення півдня України від загарбників - НТА
Вдень 29 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що Збройні сили України перейшли до наступальних дій на Півдні України. Зокрема стало відомо, що у Херсонській області російські окупанти накивали п'ятами з поля бою.
УНІАН у режимі онлайн розповідає, що відбувається зараз на окупованій території Херсонщини, звідки ЗСУ "викурюють" окупантів.
 Жителів Херсонщини закликали перебувати у безпечних місцях, зробити запаси їжі та води та підготувати аптечки.
Українці радісно зустріли таку новину. Президент Володимир Зеленський вітаючи Донецьк з Днем міста, зазначив, що скоро усі українські землі разом з Кримом увійдуть у свої історичні та географічні межі. 
Можна стверджувати, що відсьогодні почалося звільнення Півдня України. Будемо сподіватися, що зовсім незабаром ЗСУ з Божою допомогою будуть звільнені усі області України, які зазнають терору від рашистів.
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