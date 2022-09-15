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На Рівненщині дружину засуджено за домашнє насильство над чоловіком

Рівненська область / Новини регіону 15-сен, 2022, 08:269 prov 0
Прокурорами Вараської окружної прокуратури у суді доведено вину 44-річної жінки, яку обвинувачували у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).
Так, у січні цього року до правоохоронних органів звернувся житель села Перекалля, щодо якого тривалий час здійснювалось фізичне та психологічне насильство з боку дружини. Терпець увірвався, коли жінка почала відкрито зраджувати та не впускати його додому, при цьому вчиняючи постійні конфлікти, інколи із застосуванням фізичної сили.
В ході досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів, на основі яких у суді прокурором вину обвинуваченої доведено повністю. Встановлено, що жінка вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак належних висновків для себе не зробила.
Вироком Зарічненського районного суду обвинуваченій призначено покарання у вигляді громадських робіт.
?Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.???
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