



Як відомо російський імперіаліст, який неодноразово розвя'зав війну в різних куточках світу, в День миру оголосив про мобілізацію в росії. Та, схоже, що незалежно від скаженої агітації та пропаганди прогнившої системи бункерного діда в росії розуміють ситуацію та справжній стан речей не лише російські підприємці та олігархи, а й поневолені народності, в рабстві яких тримає росія.

Так рух «Весна» оголосив акції протесту «Ні могилізації» проти часткової мобілізації. Адже це означає, що будуть і далі гинути люди та проливатися кров за імперські хворобливі амбіції диктатора.

Активісти закликали людей виходити на центральні вулиці російських міст 21 вересня о 19.00.

«Тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів і чоловіків – будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац путіна?», – сказано в повідомленні руху.

Місця проведення акції у москві та петербурзі організатори повідомлять пізніше.

Після заяви путіна, згодом міністр оборони добре відомий шаман і прихвостень шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Також вчора 20 вересня користувачі соцмереж повідомили про протести громадян ічкерії проти участі у війні проти України. Аналітики та політологи не лише провідних країн світу, а й росії кажуть про те, що розвал країни червоного дракона вже незабаром. Якби не спотворювалася історія в самій росії - правдиву історію знають в Китаї, Японії, в країнах Середньої Азії. Адже в так званій російські федерації проживають народності, які абсолютно не мають ніякого відношення до росіян. Якути, наприклад, - усім відомо, що це японці, буряти - китайці.

В Україні історики та географи поки що не використовують контурних карт, адже Україна незабаром може повернутися до кордонів 1918 року.

Світлана Коток.