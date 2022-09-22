Понад 3 роки за ґратами проведе шахрай, який збирав кошти на лікування онкохворої дитини

Прокурори Сарненської окружної прокуратури у суді довели вину жителя цього ж району у шахрайстві, направленому на заволодіння коштами благодійної допомоги (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).В ході досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів, на основі яких прокурор довів, що на початку цього року 24-річний обвинувачений створив фейкову сторінку особи в соціальній мережі Facebook, де опублікував оголошення про збір коштів на лікування неіснуючої дитини із онкологічним захворюванням, вказавши при цьому номер свого банківського карткового рахунку.Від небайдужих людей на цю картку він отримав переказів на суму 37 тисяч 755 гривень. Гроші чоловік знімав із банкоматів у Сарнах і використовував для власних потреб.Вироком Сарненського районного суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 3 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту, не погоджуючись із таким рішенням, наразі оскаржує його в апеляційному суді.