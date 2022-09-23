Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.09 were approximately:
особового складу / personnel ? близько/ about 56300 (+240) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 2262 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ? 4807 (+11) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1361 (+6) од,
РСЗВ / MLRS – 327 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 170 (+0) од,
літаків / aircraft – 255 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 220 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 956 (+6),
крилаті ракети / cruise missiles ? 240 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3681 (+22) од,
спеціальна техніка / special equipment ? 126 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Генеральний штаб ЗСУ.