Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 56300 (+240) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2262 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 4807 (+11) од,артилерійських систем / artillery systems – 1361 (+6) од,РСЗВ / MLRS – 327 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 170 (+0) од,літаків / aircraft – 255 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 220 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 956 (+6),крилаті ракети / cruise missiles ? 240 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3681 (+22) од,спеціальна техніка / special equipment ? 126 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!