Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 57200 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2290 (+15) од,бойових броньованих машин / APV ? 4857 (+25) од,артилерійських систем / artillery systems – 1369 (+1) од,РСЗВ / MLRS – 330 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 172 (+1) од,літаків / aircraft – 260 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 224 (+4) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 970 (+4),крилаті ракети / cruise missiles ? 241 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3711 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment ? 131 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!