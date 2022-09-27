Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 57750 (+550) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2306 (+16) од,бойових броньованих машин / APV ? 4881 (+24) од,артилерійських систем / artillery systems – 1378 (+9) од,РСЗВ / MLRS – 331 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 175 (+3) од,літаків / aircraft – 261 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 224 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 977 (+7),крилаті ракети / cruise missiles ? 241 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3730 (+19) од,спеціальна техніка / special equipment ? 131 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!