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«Зливав» інформацію ворогу та чекав на окупацію – у Рівному за державну зраду судитимуть жителя Запоріжжя

Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 04-окт, 2022, 08:129 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Запоріжжя, якому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що 51-річний чоловік, будучи завербованим агентом ФСБ, з березня по серпень цього року, вже в умовах широкомасштабного вторгнення, через месенджер «Telegram» повідомляв представнику спецслужби держави-агресора дані про місця розташування блокпостів у м. Запоріжжя та пункт постійної дислокації військової частини. Крім того, обвинувачений ще й виконував роль коригувальника вогню. Після обстрілів міста російськими військовими він повідомляв своєму куратору інформацію про місця ракетних влучань та шляхи переміщення військової техніки ЗСУ.
Свою підривну діяльність чоловік проводив з ідеологічних та корисливих мотивів, сподіваючись очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами міста Запоріжжя.
Чоловіка затримали у серпні цього року. Наразі він перебуває під вартою.
Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або й довічне, з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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