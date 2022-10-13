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Прокуратура відстояла вирок держзраднику-диверсанту

Рівненська область / Новини регіону 13-окт, 2022, 08:239 prov 0
За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок 45-річному жителю Одещини, якого визнано визнано винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 КК України).
У суді прокурором доведено, що чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв'язок з особою, яка представилась працівником ФСБ країни-агресора. Пізніше він, на виконання завдання свого куратора, збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області.
Крім того чоловік, з метою ослаблення держави, у вересні 2020 року за завданням спецслужб рф, шляхом дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу». На місці злочину його і затримали співробітники Управління СБУ в Рівненській області.
Навесні цього року Гощанський районний суд засудив чоловіка до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Не погоджуючись із таким рішенням суду захисник обвинуваченого оскаржив його в апеляційному порядку. Втім, Волинський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і залишив вирок суду першої інстанції без змін.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури
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