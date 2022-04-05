6,5 років за ґратами проведе кур’єр, який доставляв наркотики у виправний центр





Прокурори Рівненської обласної прокуратури у суді довели вину жителя Волині, якому інкримінували придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконну передачу наркотичної речовини у місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).Так, слідством встановлено, що чоловік, відбуваючи покарання у виправному центрі на Рівненщині, виконував роль наркокур’єра у схемі, організованій іншими засудженими.Засудженого залучали до виконання робіт на контрагентському об’єкті у Рівненському районі. Туди ж, у серпні 2020 року, один з учасників «бізнесу», який перебував на волі, привіз канабіс. Наркотики кур’єр намагався пронести на територію виправного центру у своєму тілі, проте його викрили працівники установи в ході проведення обшуку.Суд погодився із доводами прокурора, визнав чоловіка виним та засудив до 6 років та 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.