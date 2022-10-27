На Дубенщині нетверезий водій вантажівки намагався відкупитися від відповідальності

Учора, 26 жовтня, близько 09:50 під час патрулювання поліцейські СРПП відділення поліції № 2 у місті Радивилів зупинили вантажівку «Renault Master» для перевірки наявності обов’язкового технічного контролю. Під час спілкування правоохоронці виявили у керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події приладом «Drager» показав перевищення допустимої норми у два рази.Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності та «вирішити» питання, порушник поклав між сидіннями службового авто 200 доларів США.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі. Грошові кошти вилучені.За керування в стані алкогольного сп’яніння поліцейські склали на 39-річного правопорушника адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП та постанову за частиною 3 статті 121 КУпАП.Крім штрафу, зловмиснику може загрожувати від двох до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.