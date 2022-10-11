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Житель Вараського району намагався відкупитися від поліцейських хабарем

Рівненська область / Новини регіону 11-окт, 2022, 08:209 prov 0
Позавчора, дев’ятого жовтня, близько 18 години в поле зору екіпажу СРПП потрапив мопедист: він був без шолома та підозріло маневрував.
Під час спілкування та перевірки документів поліцейські виявили у 46-річного жителя Володимирця ознаки сп’яніння. Втім, від проходження огляду на місці події та у медзакладі порушник відмовився.
Під час оформлення адмінматеріалів чоловік запропонував працівникам поліції, а потім поклав на панель службового авто 100 доларів СШАТриває досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 КК України.
Грошові кошти та мопед «Honda Dio» вилучені.
Поліція Рівненської області.
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