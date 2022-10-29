Рівне:

Створення та просування сайтів

На Тячівщині поліція затримала зловмисника, який вистрілив у односельця

Новини регіону / Закарпатська область 30-окт, 2022, 09:319 prov 0
Конфлікт трапився між двома чоловіками у селищі Тересва Тячівського району. Один із учасників інциденту під час словесної перепалки вистрілив у живіт односельцю. Оперативники швидко розшукали та  затримали фігуранта. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.
Вчора, 28 жовтня, близько 21:30 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між двома відвідувачами магазину у селищі Тересва Тячівського району. За попередньою інформацією - один із чоловіків застосував зброю, після чого втік.
На місце події негайно прибули співробітники поліції та медики швидкої. Поки останні надавали необхідну допомогу 54-річному потерпілому, у якого діагностовано не проникаюче поранення живота, співробітники кримінальної поліції займалися пошуком стрілка. В результаті, менше ніж за годину поліцейські затримали підозрюваного, який переховувався у лісопосадці.
Слідчі вилучили у чоловіка предмет, схожий на спецзасіб для відстрілу гумових куль, який ймовірно і був знаряддям злочину. Самого ж фігуранта, у відповідності до статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. 
Встановлено, що 37-річний зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за наркозлочини та хуліганство. 
Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії затриманого за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення. У справі триває слідство. 
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Схожі новини
Злвмисника, який заподіяв своєму знайомому смертельне поранення шукали цілу ніч,
Новини регіону / Закарпатська область

Злвмисника, який заподіяв своєму знайомому смертельне поранення шукали цілу ніч,

На Сарненщині конфлікт через дівчину закінчився стріляниною: триває досудове розслідування
Рівненська область / Новини регіону

На Сарненщині конфлікт через дівчину закінчився стріляниною: триває досудове розслідування

На Закарпатті поліцейські затримали зловмисника, який під дією наркотиків, викрав автомобіль «швидкої»
Новини регіону / Закарпатська область

На Закарпатті поліцейські затримали зловмисника, який під дією наркотиків, викрав автомобіль «швидкої»

На Львівщині поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця
Новини регіону / Львівська область

На Львівщині поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця

Поліцейські Закарпаття затримали чергового організатора каналу нелегальної переправи через кордон чоловіків призовного віку
Новини регіону / Закарпатська область

Поліцейські Закарпаття затримали чергового організатора каналу нелегальної переправи через кордон чоловіків призовного віку

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору