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Україна націоналізувала п'ять промислових гігантів

Головна / Війна з московитами 07-ноя, 2022, 18:059 prov 10
Україна націоналізувала "Мотор Січ", "Укрнафту", "Укртатнафту", "АвтоКрАЗ" і "Запоріжтрансформатор", передає Depo.Запоріжжя. Про це повідомив народний депутат ("Голос") Ярослав Железняк.
Рішення щодо примусового відчуження у власність держави акцій компаній ухвалили 6 листопада на підставі закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низки указів верховного головнокомандувача ЗСУ.
Железняк зазначив, що у законі прописано порядок компенсації.
"Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану — протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом коштів державного бюджету", — йдеться у законі.
Компанії будуть забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час, повідомив прем’єр-міністр України Шмигаль.
Підприємства, які працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Роботу підприємств, які на сьогодні не функціонували, відновлять.
Ці підприємства перебувають у власності Жеваго, Коломойського, Григоришина та Богуслаєва.
Нагадаємо, днями СБУ арештувала майно президента промислового гіганта "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн.
Джерело.
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