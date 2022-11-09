Рівне:

Створення та просування сайтів

Поліцейські Воловця затримали зловмисника, який підозрюється у вбивстві свого сина

Новини регіону / Закарпатська область / Кримінал 09-ноя, 2022, 12:589 prov 0
Працівники поліції затримали зловмисника, який завдав смертельного ножового  поранення своєму сину. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує до 15 років ув‘язнення.
Вчора, 8 листопада, пізно ввечері у одному з приватних будинків на станції Оса неподалік селища Воловець було виявлено тіло молодого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.
На місці події працювали співробітники відділення поліції у Воловці та слідчі й експерти-криміналісти Головного управління поліції області. Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до вбивства 28-річного чоловіка може бути причетний його батько.
Відомо, що того вечора між ними виник побутовий конфлікт, у ході якого батько  схопив ніж і завдав синові удар у область серця. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події. 
Поліцейські вилучили на місці події знаряддя злочину - ніж.  Самого ж фігуранта  затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 
За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. 
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Схожі новини
На Львівщині поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця
Новини регіону / Львівська область

На Львівщині поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця

Злвмисника, який заподіяв своєму знайомому смертельне поранення шукали цілу ніч,
Новини регіону / Закарпатська область

Злвмисника, який заподіяв своєму знайомому смертельне поранення шукали цілу ніч,

На Тячівщині поліція затримала зловмисника, який вистрілив у односельця
Новини регіону / Закарпатська область

На Тячівщині поліція затримала зловмисника, який вистрілив у односельця

На Закарпатті поліцейські затримали зловмисника, який під дією наркотиків, викрав автомобіль «швидкої»
Новини регіону / Закарпатська область

На Закарпатті поліцейські затримали зловмисника, який під дією наркотиків, викрав автомобіль «швидкої»

Поліцейські Закарпаття затримали чергового організатора каналу нелегальної переправи через кордон чоловіків призовного віку
Новини регіону / Закарпатська область

Поліцейські Закарпаття затримали чергового організатора каналу нелегальної переправи через кордон чоловіків призовного віку

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору