Поліцейські Воловця затримали зловмисника, який підозрюється у вбивстві свого сина

Вчора, 8 листопада, пізно ввечері у одному з приватних будинків на станції Оса неподалік селища Воловець було виявлено тіло молодого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.На місці події працювали співробітники відділення поліції у Воловці та слідчі й експерти-криміналісти Головного управління поліції області. Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до вбивства 28-річного чоловіка може бути причетний його батько.Відомо, що того вечора між ними виник побутовий конфлікт, у ході якого батько схопив ніж і завдав синові удар у область серця. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події.Поліцейські вилучили на місці події знаряддя злочину - ніж. Самого ж фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.