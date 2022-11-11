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Під цілодобовим домашнім арештом перебуватиме юнак, який під час сварки за дівчину вдарив ножем свого

Рівненська область / Новини регіону 11-ноя, 2022, 07:509 prov 0
За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід жителю Острозької територіальної громади, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своєму супернику (ч.1 ст.121 КК України).
За даними досудового розслідування, ввечері 8 листопада у селі Оженин двоє юнаків влаштували «розбірки» через дівчину. В ході конфлікту 22-річний колишній кавалер кілька разів вдарив ножем у бік свого 18-річного суперника. Потерпілого доставили до лікарні, де його прооперували.
Зловмисник, тим часом, викинув ніж і пішов додому, де його, пізніше, і виявили правоохоронці. Того ж вечора парубка затримали у порядку ст. 208 КПК України.
9 листопада йому повідомлено про підозру, а сьогодні ухвалою слідчого судді Острозького районного суду задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі обставини вчинення злочину, призначені необхідні експертизи.
Досудове розслідування проводять слідчі ВП №3 (м. Острог) Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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