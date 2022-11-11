Під цілодобовим домашнім арештом перебуватиме юнак, який під час сварки за дівчину вдарив ножем свого

За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід жителю Острозької територіальної громади, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своєму супернику (ч.1 ст.121 КК України).За даними досудового розслідування, ввечері 8 листопада у селі Оженин двоє юнаків влаштували «розбірки» через дівчину. В ході конфлікту 22-річний колишній кавалер кілька разів вдарив ножем у бік свого 18-річного суперника. Потерпілого доставили до лікарні, де його прооперували.Зловмисник, тим часом, викинув ніж і пішов додому, де його, пізніше, і виявили правоохоронці. Того ж вечора парубка затримали у порядку ст. 208 КПК України.9 листопада йому повідомлено про підозру, а сьогодні ухвалою слідчого судді Острозького районного суду задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі обставини вчинення злочину, призначені необхідні експертизи.Досудове розслідування проводять слідчі ВП №3 (м. Острог) Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.