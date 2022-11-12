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Завищив ціну і привласнив майже 190 тис. грн – на Рівненщині судитимуть директора підприємства

Рівненська область / Новини регіону 12-ноя, 2022, 07:309 prov 0
Прокурором Вараської окружної прокуратури затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, якому інкримінують  заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Київщини, який є  директором одного із приватних підприємств, як переможець тендеру уклав договір з Вараською лікарнею на постачання до державного закладу комплекту відеогастроскопу. При цьому директор завищив гранично допустимі ціни та таким чином заволодів майже 190 тис. грн. У подальшому ці кошти чоловік використав на потреби підприємства.
Для відшкодування збитків прокурором було заявлено позов, який судом вже задоволено.
Досудове розслідування проводили слідчі Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області.
Згідно з санкціями статей передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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