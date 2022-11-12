В Ужгороді поліція затримала групу раніше судимих вуличних грабіжників

Співробітники кримінальної поліції Ужгородського районного управління встановили та розшукали осіб, причетних до пограбування мешканця обласного центру. Фігурантам вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід: всіх трьох взято під варту без можливості внесення застави. Слідство у справі триває.Днями до поліції обласного центру звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що у дворах неподалік Проспекту Свободи на нього напали троє невідомих чоловіків. Грабіжники побили потерпілого та силою відібрали його мобільний телефон, після чого втекли.Слідчо-оперативна група відправилася на місце події, опитали можливих свідків та провели огляд. В той час співробітники кримінальної поліції Ужгорода вже розпочали оперативні заходи для затримання зловмисників.Того ж дня поліцейські вже знали дані чоловіків, які причетні до пограбування ужгородця. Згодом, їх вдалося розшукати та затримати. Всі троє з кримінальним минулим – раніше судимі, в тому числі й за озброєний розбійний напад.Слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують їхню причетність до даного злочину та повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Окрім цього, суд вже розглянув клопотання слідчого та обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.Працівники поліції вилучили викрадений мобільний телефон та повернуть його потерпілому. Затриманим грабіжникам загрожує до десяти років ув’язнення.