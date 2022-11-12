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В Ужгороді поліція затримала групу раніше судимих вуличних грабіжників

Новини регіону / Закарпатська область 12-ноя, 2022, 07:429 prov 0
Співробітники кримінальної поліції Ужгородського районного управління встановили та розшукали осіб, причетних до пограбування мешканця обласного центру. Фігурантам вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід: всіх трьох взято під варту без можливості внесення застави. Слідство у справі триває.
Днями до поліції обласного центру звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що у дворах неподалік Проспекту Свободи на нього напали троє невідомих чоловіків. Грабіжники побили потерпілого та силою відібрали його мобільний телефон, після чого втекли. 
Слідчо-оперативна група відправилася на місце події, опитали можливих свідків та провели огляд. В той час співробітники кримінальної поліції Ужгорода вже розпочали оперативні заходи для затримання зловмисників.
Того ж дня поліцейські вже знали дані чоловіків, які причетні до пограбування ужгородця. Згодом, їх вдалося розшукати та затримати. Всі троє з кримінальним минулим – раніше судимі, в тому числі й за озброєний розбійний напад. 
Слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують їхню причетність до даного злочину та повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Окрім цього, суд вже розглянув клопотання слідчого та обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Працівники поліції вилучили викрадений мобільний телефон та повернуть його потерпілому. Затриманим грабіжникам загрожує до десяти років ув’язнення.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
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