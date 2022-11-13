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Визнання правомірною збройну агресію РФ проти України - адвокату з Буковини повідомлено про підозру

Новини регіону / Чернівецька область 13-ноя, 2022, 10:249 prov 0
Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації російських військових (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний підтримує агресивну політику РФ та звинувачує українську владу в розв’язуванні та ескалації конфлікту.
Громадянин  активно коментував дописи росіян на сторінці спільноти у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте", де звинувачував українську владу у  нацизмі та розправі над російськомовним населенням, засуджував Революцію гідності. Крім того, у новинній стрічці російської спільноти, він оприлюднював  відеозаписи з українцями, які займають активну проукраїнську позицію та залишав під цими відео негативні коментарі, називаючи  громадян «Укро-зомбаками».
Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях адвоката наявні ознаки виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України та не визнання територіальної цілісності України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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