Прокуратура в апеляції відстояла вирок убивці з Вараша

За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок 42-річному жителю Вараша за умисне вбивство своєї знайомої (ч. 1 ст. 115 КК України).Так, у суді прокурором доведено, що чоловік, у квітні 2022 року, прийшов в гості до своєї знайомої. Після спільного розпиття алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік спершу побив жінку, а тоді наніс їй три удари ножем в шию і ще один – в обличчя. Від отриманих травм 49-річна жінка померла на місці події.У серпні вироком Кузнецовського міського суду обвинуваченого визнано винним і засуджено до 10 років позбавлення волі з виплатою 600 000 грн моральної шкоди потерпілій.Сторона захисту, не погоджуючись із таким рішенням, подала апеляційну скаргу. Проте Рівненський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і залишив вирок суду першої інстанції без змін – 10 років позбавлення волі.