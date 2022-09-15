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Хмельницький апеляційний суд затвердив покарання для 14-річного вбивці жінки

Новини регіону / Хмельницька область 15-сен, 2022, 08:299 prov 0
За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким  апеляційним судом залишено без змін вирок Дунаєвецького районного суду, яким 14-річного підлітка засуджено до 8 років позбавлення волі за вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). 
Подія сталась 14 лютого цього року у м. Дунаївці. 
Тіло 55-річної жінки знайшли поблизу смітника. 
Слідством встановлено, що ввечері вона вживала алкоголь із знайомим чоловіком та його сином. 
Після того, як батько ліг спати, між юнаком та загиблою виник конфлікт, під час якого він наніс жінці понад 40 ударів руками, ногами, пательнею і дерев’яною кухонною качалкою та пішов з дому. 
Хлопця затримали наступного дня. Він зізнався у скоєному і відзначив, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки та нібито намагалась вкрасти мобільний телефон батька. 
Вироком суду першої інстанції його засуджено до 8 років позбавлення волі. 
Не погодившись з таким рішенням обвинувачений оскаржив його в апеляції. 
Суд апеляційної інстанції залишив вирок Дунаєвецького районного суду без змін. 
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
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