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На Закарпатті поліція підозрює місцевого жителя у торгівлі автомобілями, що були ввезені в Україну як гуманітарна допомога

Новини регіону / Закарпатська область 19-ноя, 2022, 09:139 prov 1
Слідчі поліції Закарпаття, за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань, викрили протиправну схему з продажу автомобілів, що були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Фігуранту злочину вже повідомили про підозру. У справі триває слідствона закарпатті поліція підозрює місцевого жителя у торгівлі автомобілями, що були ввезені в україну як гуманітарна допомога.
Слідчі поліції Закарпаття у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань викрили злочинну схему, за якою житель Тячівського району продавав автомобілі, які попередньо були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ.
Встановлено, що 50-річний чоловік оформляв транспортні засоби через громадську організацію, що зареєстрована у Києві. Таким чином, в обхід процедури розмитнення, він завозив автівки із-за кордону. В подальшому транспортні засоби фігурант виставляв на продаж через онлайн-платформи.
За результатами проведення оперативних заходів поліцейські впіймали зловмисника «на гарячому» - коли він саме зустрівся з черговим клієнтом та отримав грошові кошти. Цього разу він продавав автівки «Suzuki Grand Vitara» та «Nissan X-Trail».
За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, тобто Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.
Слідчі, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, вже повідомили закарпатцеві про підозру та звернулися до суду з клопотанням про обрання відносно нього запобіжного заходу.
За скоєне йому загрожує від п’яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у справі триває.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
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