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На Закарпатті перед судом постане група зловмисників, які за гроші переправляли за кордон чоловіків призовного віку

Новини регіону / Закарпатська область 03-ноя, 2022, 08:439 prov 0
Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та прикордонниками, наприкінці травня затримали трьох жителів села Грушево Тячівського району за підозрою у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання ними грошових коштів від чергових клієнтів. За свої послуги вони запитували 1500$ США з однієї особи. 
В ході слідства було встановлено, що за вказану суму кожен зі зловмисників виконував визначену роль: від пошуку клієнтів, до кінцевого переправлення через «зелений кордон». Маршрут пролягав через річку Тиса, тому фігуранти також забезпечували своїх клієнтів необхідним приладдям.
Трьом закарпатцям, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Станом на сьогодні слідчі вже сформували обвинувальний акт та разом з матеріалами кримінального провадження скерували його для судового розгляду.
Обвинуваченим загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
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