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Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Головна / Війна з московитами 23-ноя, 2022, 13:299 prov 0
Європейський парламент 23 листопада визнав росію державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 575 європарламентарів, 8 були проти, 24 утрималися.
Про це пише Reuters.
Європарламентарі заявили, що військові удари москви по цивільних об’єктах, таких як енергетична інфраструктура, лікарні, школи та притулки, порушують міжнародне право.
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