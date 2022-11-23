Європарламентарі заявили, що військові удари москви по цивільних об’єктах, таких як енергетична інфраструктура, лікарні, школи та притулки, порушують міжнародне право.
Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
Європейський парламент 23 листопада визнав росію державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 575 європарламентарів, 8 були проти, 24 утрималися.
Про це пише Reuters.
Європарламентарі заявили, що військові удари москви по цивільних об’єктах, таких як енергетична інфраструктура, лікарні, школи та притулки, порушують міжнародне право.
Європарламентарі заявили, що військові удари москви по цивільних об’єктах, таких як енергетична інфраструктура, лікарні, школи та притулки, порушують міжнародне право.