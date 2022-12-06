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Заплатила за неіснуючу поїздку: жительку області ошукав аферист

Новини регіону / Тернопільська область 06-дек, 2022, 08:349 prov 0
Хотіла потрапити до Чехії, натомість втратила кошти жителька Теребовлящини.
Жінка знайшла оголошення про майбутню поїздку на одній з онлайн-платформ перевезень. Привабила ціна і зручні умови, тож потерпіла зв’язалася з водієм. Він попросив переписуватися в месенджері. Вже в переписці пройдисвіт повідомив, що для того, аби замовити місце, необхідно оплатити за квиток онлайн і скинув посилання на оплату.
Жінка оплатила понад шість тисяч гривень за квиток, який навіть не отримала. Шахрай зник, як і оголошення. У результаті – ні поїздки, ні грошей.
Поліцейські звертаються до жителів області бути вкрай обережними, замовляючи товар чи послуги онлайн.
Шахраї видають себе за водіїв і намагаються переманити пасажирів в інші додатки – Whatsapp, Telegram або Viber. Вони попросять оплатити поїздку заздалегідь на окремому сайті. Якщо ви введете дані своєї картки на такому сайті, вони опиняться у шахраїв.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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