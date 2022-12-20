За вбивство тітки та розбій з проникненням рецидивіст сидітиме довічно

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури в суді довели вину 46-річного чоловіка, якого обвинувачували у розбої, поєднаному із проникненням у житло, пов’язаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів особою, яка раніше вчинила аналогічний злочин (ч. 4 ст.187, п. 6,13 ч. 2 ст. 115 КК України).Нагадаємо, в лютому 2021 року у Костополі чоловік у пошуках наживи розбив вікно та проник до будинку своєї тітки. Він побив та задушив пенсіонерку, після чого викрав з будинку гроші та інше майно загальною вартістю менше 5 тисяч гривень. При цьому, коли зловмисник залазив до будинку – порізав руки. Сліди його крові виявили на підмурку будинку та у всіх кімнатах, де чоловік шукав гроші.Обвинувачений свою причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів до останнього заперечував.Прокурор просив суд призначити чоловікові довічне позбавлення волі, адже він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за вчинення розбою і вбивства при обтяжуючих обставинах. Загалом, у місцях позбавлення волі зловмисник провів майже 21 рік свого життя, однак на шлях перевиховання та виправлення не став.Суд присяжних Гощанського районного суду підтримав позицію прокуратури і призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.