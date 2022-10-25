Йому заборонили, а він прийшов. Місяць проведе за гратами та сплатить штраф

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури довели у суді вину 35-річного чоловіка, якого обвинувачували у невиконанні обмежувального припису та незаконному проникненні до житла (ст. 390-1, ч.1 ст. 162 КК України).Зокрема, доведено, що у червні цього року, за вчинення домашнього насильства над колишньою дружиною суд своїм рішенням видав жителю Здолбунівщини обмежувальний припис, згідно з яким чоловікові заборонено наближатись до потерпілої.Проте він, ігноруючи цю заборону, у серпні прийшов додому до ексдружини для чергового з’ясування стосунків. При цьому чоловік ще й без дозволу та відома господині проник на територію її господарства.Суд пристав на доводи прокурора, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу та арешту строком на 1 місяць.Наразі вирок ще не набрав законної сили i сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.