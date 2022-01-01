За вбивство сусіда рівнянин проведе за гратами 12 років

Прокурор Рівненської окружної прокуратури у суді довів вину 44-річного рівнянина, якого обвинувачували в умисному вбивстві свого сусіда (ч. 1 ст. 115 КК України).Нагадаємо, 29 грудня 2019 року в коридорі загального користування в одному з будинків у мікрорайоні Ювілейний у Рівному виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями в шию. Правоохоронці встановили, що загиблий проживав у квартирі поряд з місцем вбивства, а смертельні тілесні ушкодження спричинив йому сусід, який з місця злочину втік. По гарячих слідах, за декілька днів, вбивцю розшукали та затримали в одному з монастирів Рівненської області.Прокурор, на основі зібраних доказів довів, що того вечора між загиблим та обвинуваченим виник конфлікт через побутові непорозуміння, в ході якого зловмисник умисно вдарив свого сусіда не менше восьми разів кухонним ножем в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.У суді рівнянин свою вину визнав частково. Переконував, що він на таке не здатен, що вбивство сталось не умисно і він взагалі не пам’ятає таких подій у своєму житті.Рівненським міським судом чоловіка визнано винним та призначено покаранні у вигляді 12 років позбавлення волі.Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.