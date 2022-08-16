На Дубенщині засудили чоловіка, який спросоння не впізнав та вбив товариша





За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дубенської окружної прокуратури жителя села Вовковиї засуджено за умисне вбивство односельчанина (ч. 1 ст. 115 КК України).У суді прокурором доведено, що 17 березня цього року 65-річний чоловік прокинувся серед ночі у себе вдома та побачив, як йому здалось, незнайомця, який вдарив його по голові. Тоді він завдав своєму кривднику більше 35 ножових поранень, від яких потерпілий помер на місці події. Пізніше чоловік впізнав у загиблому свого 64-річного односельця.В ході судового розгляду обвинувачений намагався переконати суд, що він оборонявся від потерпілого, який розмахував руками. Втім прокурор, на підставі зібраних доказів, довів вину чоловіка у повному обсязі. Вироком суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.