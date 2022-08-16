Рівне:

Створення та просування сайтів

На Дубенщині засудили чоловіка, який спросоння не впізнав та вбив товариша

Рівненська область / Новини регіону 16-авг, 2022, 07:579 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дубенської окружної прокуратури жителя села Вовковиї засуджено за умисне вбивство односельчанина (ч. 1 ст. 115 КК України).
У суді прокурором доведено, що 17 березня цього року 65-річний чоловік прокинувся серед ночі у себе вдома та побачив, як йому здалось, незнайомця, який вдарив його по голові. Тоді він завдав своєму кривднику більше 35 ножових поранень, від яких потерпілий помер на місці події. Пізніше чоловік впізнав у загиблому свого 64-річного односельця.
В ході судового розгляду обвинувачений намагався переконати суд, що він оборонявся від потерпілого, який розмахував руками. Втім прокурор, на підставі зібраних доказів, довів вину чоловіка у повному обсязі. Вироком суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.
Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
За матеріалами Дубенської окружної прокуратури.

Схожі новини
Спросоння не впізнав і вбив товариша
Рівненська область / Новини регіону

Спросоння не впізнав і вбив товариша

8 років за ґратами за вбивство співпляшника
Рівненська область / Новини регіону

8 років за ґратами за вбивство співпляшника

14 років за ґратами проведе острожанин за подвійне вбивство та ухилення від адміністративного нагляду
Рівненська область / Новини регіону

14 років за ґратами проведе острожанин за подвійне вбивство та ухилення від адміністративного нагляду

11 років за ґратами проведе чоловік за вбивство односельця, який не позичив йому гроші на випивку
Рівненська область / Кримінал

11 років за ґратами проведе чоловік за вбивство односельця, який не позичив йому гроші на випивку

15 років за ґратами проведе вбивця рівненського лікаря
Рівненська область / Новини регіону / Кримінал

15 років за ґратами проведе вбивця рівненського лікаря

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору