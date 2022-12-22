Підозрюваний у крадіжці 1,6 млн грн. перебуватиме під вартою

За принципової позиції прокурорів Рівненської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід 29-річному чоловіку, якого підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України).Рівненським міський суд відправив підозрюваного під варту, із правом внесення застави у розмірі 992 400 гривень.За даними слідства, чоловік на початку грудня цього року пообіцяв своєму знайомому завезти 1,6 млн грн. у Рівне, аби розрахуватися за дизельне паливо. Втім грошей він так і не довіз і зв’язок з чоловіком обірвався.У співпраці з Закарпатською обласною прокуратурою та правоохоронцями вдалося встановити місце знаходження крадія.В ході досудового розслідування близько половини із цієї суми, 18700 доларів США, вдалося вилучити. На ці кошти судом накладено арешт.Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.