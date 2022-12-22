Підозрюваний у крадіжці 1,6 млн грн. перебуватиме під вартою

За принципової позиції прокурорів Рівненської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід 29-річному чоловіку, якого підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України).
Рівненським міський суд відправив підозрюваного під варту, із правом внесення застави у розмірі 992 400 гривень.
За даними слідства, чоловік на початку грудня цього року пообіцяв своєму знайомому завезти 1,6 млн грн. у Рівне, аби розрахуватися за дизельне паливо. Втім грошей він так і не довіз і зв’язок з чоловіком обірвався.
У співпраці з Закарпатською обласною прокуратурою та правоохоронцями вдалося встановити місце знаходження крадія.
В ході досудового розслідування близько половини із цієї суми, 18700 доларів США, вдалося вилучити. На ці кошти судом накладено арешт.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.