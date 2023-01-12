Нові домовленості Зеленського у форматі Люблінського трикутника

Своє звернення 11 січня президент України Володимир Зеленський записав у Львові.

"Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час Саміту Люблінського трикутника – нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Я дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що лідери докладно обговорили постачання зброї Україні та конкретні можливості з обмеження потенціалу російської агресії.

Зокрема, Глава Української держави подякував за рішення Польщі щодо передачі Україні танків, і за рішення Литви передати нашій державі зенітні системи, які посилять захист енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів.

«Україна вам, друзі, дуже вдячна. Я радий, що ми ухвалюємо саме такі рішення, саме в такому форматі – Люблінського трикутника. Це очевидно, реальними справами доводить, наскільки важливою є співпраця наших країн, реальних друзів і партнерів, не тільки для східного флангу Європи, а й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав», – сказав він.

Президент України поінформував своїх колег про прогрес у просуванні української формули миру, у реалізації пунктів якої готові проявити своє лідерство дедалі більше діячів і держав.

Президент Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда разом відвідали Меморіал орлят на Личаківському цвинтарі у Львові.

Також вони відвідали українські поховання, повідомила канцелярія Дуди





"На Личаківському кладовищі у Львові президенти Польщі та України віддали шану львівським орлятам. Вони також вшанували українців, загиблих у боях за Львів 1918 року, та відвідали частину кладовища, де поховані українські військові, що загинули у війні з Росією", – підписав держсекретар канцелярії Якуб Кумох.





Львівськими орлятами називали молодих поляків, які з 1918 року воювали проти Західноукраїнської народної республіки. У міжвоєнну добу польська влада збудувала їм меморіал на Личаківському кладовищі. У радянську добу він був закинутий. 2005 року меморіал відновили. Він символізував порозуміння між українцями та поляками. Поряд збудували меморіал загиблим воїнам Української галицької армії.





Як відомо, російська в останні роки штучно роздувала та нагнітала обстановку навколо історичного польсько-українського конфлікту. Та, полякам добре відомі російські штучки, адже ця нація постраждала від більшовицького та радянського гніту також. Тому, навіть не вагаючись поляки протягли руку допомоги українцям найперші.

Світлана Коток