Мішель у Верховній Раді: Україні потрібні танки, негайно

Шарль Мішель виступив у Верховній Раді України. "Ви прагнете припинення цієї агресивної війни, і ЄС поділяє цю мету з вами", - сказав він, звертаючись до депутатів та українців.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу у Верховній Раді у четвер, 19 січня, заявив, що ЄС сповнений рішучості допомогти Україні перемогти на полі бою і підтримує мирний план Володимира Зеленського. Також він заявив, що найближчі тижні і місяці будуть вирішальними у війні й Україні "негайно" потрібні танки від партнерів.
"Це більше, ніж війна, це стратегія систематичного знищення, щоб примусити вас до покори, щоб перетворити вашу країну на васальну державу. Вона приречена на провал. І вона провалиться (…) Найближчі тижні і місяці будуть вирішальними. Вам потрібно більше. Більше систем протиповітряної оборони, більше ракет і боєприпасів великої дальності і, найбільше, вам потрібні танки. Негайно", - наголосив він.
Мішель звернувся до українців і пообіцяв: "День розплати настане, справедливість переможе". "Ви прагнете припинення цієї агресивної війни, і ЄС поділяє цю мету з вами. Тому ми підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо мирного плану з 10 пунктів", - додав він.
За його словами, днями на саміті Україна-ЄС обговорюватимуться всі напрями підтримки Євросоюзом України і в її мужньому спротиві Росії, і на її шляху до ЄС.
dw.com.