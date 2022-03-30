Супутниковий моніторинг - вагомий фактор у перемозі над рашистами





24 лютого - це новий відлік часу для українців. М о жна уявити, як втішалися путіністи та 5ті колонки спостерігаючи за процесом скупчення на вокзалах, автомобільними заторами, виїзду українців з великих міст. Разом з тим, їх плани захопити Київ за 3 дні привалилися, завдяки звитяги ЗСУ, чіткої позиції української влади та мобілізації українців по всьому світу.



Провісниками російського вторгнення стали супутникові знімки компанії Maxar, яка почала фіксувати першу активність росіян у нарощуванні своєї військової інфраструктури біля кордону з Україною ще за кілька тижнів до вторгнення.

Головною причиною цього став високий рівень обізнаності щодо висування російських підрозділів до державного кордону України. Про підготовку до інтервенції сигналізувала низка аерокосмічних компаній, що надають послуги супутникового моніторингу.Провісниками російського вторгнення стали супутникові знімки компанії Maxar, яка почала фіксувати першу активність росіян у нарощуванні своєї військової інфраструктури біля кордону з Україною ще за кілька тижнів до вторгнення.

Супутникові знімки місця дислокації російських підрозділів у Криму від 9 лютого 2022 року

Джерело: Maxar Technologies

24 лютого 2022 року супутники Maxar уже спостерігали за багатокілометровими колонами російської техніки, які вирушили маршем на Київ. Багато в чому саме ця інформація допомогла українським військовим відстежити стратегічні переміщення військ загарбників та реагувати на землі, зустрічаючи та знищуючи техніку й особовий склад окупаційних військ. Злагоджена робота супутникової розвідки, з одного боку, та українських військових — з іншого, призвела до того, що протягом кількох місяців росіян вигнали з усієї північної території України. Приватні супутникові компанії святкували свій успіх, а провідні громадські діячі та бізнесмени України заявили про необхідність збільшити надання країні актуальних супутникових розвідданих.

Український бізнесмен Макс Поляков, голова EOSDA, виступив зі зверненням до кількох EO-компаній, зокрема Iceye, Capella, Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky. Він закликав до більш ретельної координації і наголосив на критичній важливості для України даних із моніторингових супутників із синтезованою апертурою (SAR-супутників). Супутники SAR здатні вести спостереження за допомогою радіохвильового зондування поверхні, завдяки чому дозволяють відстежувати переміщення окупантів незалежно від погодних умов або часу доби. У серпні 2022 року Україна, не без участі Полякова, придбала у своє особисте користування моніторинговий SAR-супутник Iceye від однойменної фінської компанії.

EO-супутники відіграли важливу роль у боротьбі не лише з російською технікою, а й із російською пропагандою. Отримані з супутників зображення викривали брехню, яку продукували російські ЗМІ та генштаб. Так, серпневі орбітальні знімки, надані моніторинговими супутниками Planet Labs, продемонстрували реальну картину результатів української атаки на російську авіабазу в Криму, збитки від якої уряд РФ відчайдушно намагався приховати від світової громадськості та власних громадян.



Супутниковий знімок від 10 серпня 2022 року, що демонструє руйнування на російській авіабазі у місті Саки, Крим

Джерело: Planet Labs PBS/Reuters

Війну в Україні впевнено можна назвати першою в історії, в якій активну участь бере комерційний космічний сектор. Вірогідно, що й цього року тенденцію підтримки України з космосу буде продовжено. За минулі 16 років ми побачили, що кількість приватних моніторингових супутникових компаній зросла з 11 у 2006 році до понад 500 — у 2022-му. І більш ніж 70% таких компаній базується на території США — найвпливовішого союзника України у цій війні.

Рішуча позиція, продемонстрована низкою приватних супутникових компаній, дала зрозуміти, що комерційний космос здатен не тільки виконувати приватні замовлення, а й за потреби ставати на варту глобальної безпеки. У 2022 році космічний сектор підтвердив, що він може бути автономним, стійким, продуктивним. А у разі необхідності реакції у відповідь на загальносвітові загрози — відповідальним і рішучим.

(За матеріалами сторінки Max Polyakov уФБ)