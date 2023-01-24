Правоохоронці оголосили про підозру організатору схеми з нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних

За процесуального керівництва прокурорів Здолбунівської окружної прокуратури 33–річному чоловікові повідомлено про підозру у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).Слідством встановлено, що житель Житомирщини зі спільниками налагодили канал нелегального «трафіку» до ЄС чоловіків призовного віку. Так, за 3200 доларів США через одну з військових адміністрацій організатор вніс дані жителя Здолбунова до системи «Шлях», з допомогою якої військовозобов’язані водії можуть перетинати кордон. При тому, що «замовник» не має жодного стосунку до міжнародних перевезень чи волонтерських організацій, які працюють на потреби ЗСУ.За свої послуги чоловік взяв 20 тис. грн авансу, решту грошей «клієнт» відправив коли вже були готові документи, які виконавець надсилав замовнику поштою.Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта провадження виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.Зловмиснику вже повідомлено про підозру, а судом йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Встановлюються інші причетні до вчинення злочину.Досудове розслідування проводять слідчі ВП №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП ГУ НП в області, за оперативного супроводу Управління СБ України в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.