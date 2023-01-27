На Рівненщині викрито чергову схему шахрайства з-за ґрат

Сарненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).
В ході слідства встановлено, що злочинні схеми налагодили троє засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії на Сарненщині. Вони діяли за двома сценаріями: або дзвонили від імені старого знайомого і просили позичити гроші на лікування, або «продавали» цигарки через Інтернет.
Правоохоронці задокументували 11 фактів такої діяльності засуджених. Потерпілим завдано 116 000 грн збитків.
Протиправну діяльність викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області спільно зі слідчими Сарненського РВП у взаємодії із співробітниками виправної колонії.
У ході санкціонованих обшуків у фігурантів провадження вилучили засоби зв’язку та чорнові записи, які свідчать про їх причетність до вказаних злочинів.
Чоловікам вже повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.