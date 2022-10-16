Заробіток на біді – судитимуть в’язня виправної колонії за шахрайство

Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 29-річного в’язня Райківецької виправної колонії за фактом шахрайства, вчиненого повторноЗа даними слідства, відбуваючи покарання за крадіжку і шахрайство та маючи при собі мобільний телефон, засуджений в мережі «Фейсбук» створив фейкові облікові записи із нібито надання послуг з вивезення людей з тимчасово окупованих територій України.На псевдо-оголошення відгукнулось двоє жителів окупованих регіонів. Вони погодились на запропоновану шахраєм в оголошенні «послугу» та перерахували кошти йому на картку.Всього злочинець ошукав людей на суму понад 5 тис грн.Шахраю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років. Тому він продовжить свій строк перебування у колонії.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.