Рівне:

Створення та просування сайтів

У Житомирі судитимуть 23-річного ділка за шахрайство з бронежилетами

Новини регіону / Житомирська область 20-авг, 2022, 09:149 prov 0
Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чуднова за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
Як повідомлялося раніше, шахрайським методом заробляння грошей для власних потреб, зокрема, на онлайн-ігри, займався 23-річний ділок.Обвинувачений, приєднавшись до волонтерських груп у соцмережах, підшукував оголошення, які розміщували учасники про купівлю військової амуніції для військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії. Входячи у довіру покупців, переконував, що має таке спорядження і готовий надіслати відразу, як тільки вони перерахують гроші на картку.
 Однак отримавши гроші, припиняв спілкування та нічого не надсилав, бо не мав ніякого військового спорядження. Протягом березня квітня цього року шахрай продав віртуальні бронежилети, каски, тактичне взуття та одяг чотирьом особам на загальну суму 20 тис. грн.
У ході слідства стороною потерпілих підготовлені позови про стягнення з обвинуваченого заподіяної шкоди у повному обсязі.
Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, проводило Житомирське райуправління поліції.
Санкцією зазначеної статті передбачене покарання, зокрема, штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
Схожі новини
За шахрайство із гуманітарною допомогою для ЗСУ судитимуть жителя Прикарпаття
Новини регіону / Івано-Франківська область

За шахрайство із гуманітарною допомогою для ЗСУ судитимуть жителя Прикарпаття

На понад 3 млн грн заподіяно бюджету шкоди - у Житомирі судитимуть колишнього керівника комунального підприємства
Новини регіону / Житомирська область

На понад 3 млн грн заподіяно бюджету шкоди - у Житомирі судитимуть колишнього керівника комунального підприємства

У Житомирі судитимуть викладачку музичної школи, обвинувачену у колабораціонізмі
Новини регіону / Житомирська область

У Житомирі судитимуть викладачку музичної школи, обвинувачену у колабораціонізмі

На Житомирщині судитимуть злочинне угруповання, яке збувало ув’язненим наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби
Новини регіону / Житомирська область

На Житомирщині судитимуть злочинне угруповання, яке збувало ув’язненим наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби

Судитимуть волинянина, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації
Новини регіону / Волинська область

Судитимуть волинянина, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору