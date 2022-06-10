За шахрайство із гуманітарною допомогою для ЗСУ судитимуть жителя Прикарпаття

Під процесуальним керівництвом Надвірнянської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 20-річного місцевого жителя, обвинуваченого у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (ч. 1 ст. 190 КК України).За даними слідства, у березні 2022 року чоловік заволодів коштами одного із Благодійних фондів, продавши йому за 1100 дол США ( еквівалент 32 тис. 180 грн) гуманітарну допомогу із Сполучених Штатів Америки. Він реалізував понад 60 рацій, 18 біноклів, 2 тепловізори, зарядні пристрої, тактичні окуляри, ліхтарики.Обвинувачений перебував із волонтерами у довірливих стосунках та був вказаний контактною особою при отриманні допомоги, яка призначалась для потреб Збройних Сил України.Однак, отримавши вантаж, він не повідомив Фонду про це, а натомість запропонував, що він може придбати необхідні речі за значно дешевшими цінами.Таким чином зловмисник з метою особистого збагачення, зловживаючи довірю волонтерів, заволодів майном та завдав збитків Благодійному фонду на вказану суму.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.Обвинувальний акт передано до суду.