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За шахрайство із гуманітарною допомогою для ЗСУ судитимуть жителя Прикарпаття

Новини регіону / Івано-Франківська область 10-июн, 2022, 07:239 prov 0
Під процесуальним керівництвом Надвірнянської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 20-річного місцевого жителя, обвинуваченого у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (ч. 1 ст. 190 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року чоловік заволодів коштами одного із Благодійних фондів, продавши йому за 1100 дол США ( еквівалент 32 тис. 180 грн) гуманітарну допомогу із Сполучених Штатів Америки. Він реалізував понад 60 рацій, 18 біноклів, 2 тепловізори, зарядні пристрої, тактичні окуляри, ліхтарики.
Обвинувачений перебував із волонтерами у довірливих стосунках та був вказаний контактною особою при отриманні допомоги, яка призначалась для потреб Збройних Сил України.
Однак, отримавши вантаж, він не повідомив Фонду про це, а натомість запропонував, що він може придбати необхідні речі за значно дешевшими цінами.
Таким чином зловмисник з метою особистого збагачення, зловживаючи довірю волонтерів, заволодів майном та завдав збитків Благодійному фонду на вказану суму.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.
Обвинувальний акт передано до суду.
Івано-Франківська обласна прокуратура.
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