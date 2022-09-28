У Рівному перед судом постане ще один прихильник комунізму

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).За даними слідства, 61-річний уродженець Полтавської області, проживаючи у м. Рівне, починаючи з 2016 року розміщував та публічно поширював через свої загальнодоступні сторінки у російських соціальних мереж «Однокласники» та «Вконтакте» дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, поширення та публічне використання яких з 2015 року заборонено відповідним Законом України.Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон та ноутбук, на якому виявлені його особисті сторінки з комуністичною символікою, у заборонених в Україні соціальних мережах «Однокласники» та «Вконтакте».Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду для розгляду по суті.Досудове розслідування проводили слідчі СВ РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСБ України в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.