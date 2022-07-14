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Рівнянин-колаборант постане перед судом

Рівненська область / Новини регіону 01-сен, 2022, 06:339 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до  суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя м. Рівне про обвинувачення останнього у колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 44 річний рівнянин, сповідуючи проросійські погляди, 14.07.2022 перебуваючи у публічному місці  на одній із вулиць м. Рівне, заперечував встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України. Публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора, а також до невизнання поширення державного суверенітету України на ряд українських міст, а саме: Харкова, Херсона, Донецька, Луганська, Одеси та Вінниці.
Досудове розслідування здійснювало УСБУ в Рівненській області.
Загалом, за час широкомасштабної агресії рф в Україні, до суду скеровано вже 5 обвинувальних актів стосовно жителів Рівненщини за фактами заперечення збройної агресії окупанта та ще 5 – за колабораційну діяльність.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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