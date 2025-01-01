Вправи для ніг в домашніх умовах

Причини будови ніг «колесом» у дівчатНоги колесом у дівчини — не тільки естетичний недолік. Причиною розвитку дефекту можна вважати вроджену гіпоплазію, спровоковану фіброзно-кістозної дисплазією або неврофіброматозом. У цьому випадку одна з гомілок деформована нерівномірно. При вродженої гіпоплазії високий ризик розвитку псевдоартрозу.
Викривлення ніг виникає внаслідок рахіту. Найчастіше патологія розвивається в підлітковому і ранньому віці, або внутрішньоутробно. Основною причиною вважають дефіцит вітаміну Д. Формування О-образних ніг при хворобі Блаунта (остеохондроз деформуючого типу) має на увазі викривлення кінцівок під кутом.
Патологія зазвичай діагностується у молодших школярів. У більш дорослому віці О-образні ноги формуються на тлі деформуючого остеохондрозу (хвороба Педжета), що характеризується ураженням гомілкових і стегнових кісток. Також викривлення кінцівок може бути обумовлено зайвою вагою, плоскостопістю і остеохондрозом.
Як визначити тип кривизни ніг і способи виправлення кожної з нихВикривлення нижніх кінцівок можна визначити візуально. Для цього достатньо встати перед дзеркалом і уважно оглянути ноги.
Виділяють кілька основних типів кривизни:
Вид Короткий опис ІстіннаяОбично виникає в дитячому віці або внутріутробноВаруснаяПатологіческая деформація колінних суставовВальгуснаяПродольное, поперечне плоскостопіеЛожнаяНеравномерно розподілені м’які тканини по кістки
Після консультації з лікарем можна приступати до виправлення кривизни в домашніх умовах. Тільки фахівець може підібрати найбільш безпечний метод.
СправжняСправжня кривизна нижніх кінцівок зазвичай виникає внаслідок деформації суглобів і кісток. Це може бути пов’язано з хворобою, травмами або спадковістю. Істинну кривизну виправити за допомогою вправ досить складно.
Виділяють 3 типи істинної деформації:
- Ротаційна (торсіонна) — характеризується поворотом голеностопа, колін і стегнових кісток назовні або всередину.
- Вальгусна — в цьому випадку стопи і щиколотки один з одним не стикаються при зведенні ніг.
- Варусна — коліна і внутрішня сторона стегон не стикаються один з одним при зведенні ніг.
варуснаварусна викривлення нижніх кінцівок може бути спровоковано розширенням зовнішньої суглобової щілини і здавленням меніска. В цьому випадку зв’язки, які стримують суглоб колін, розтягуються. При відсутності адекватного лікування патологічного стану підвищується ризик вивертання гомілок всередину, а стегнової кістки — назовні. У цьому випадку висока ймовірність інвалідизації пацієнта.
При варусному викривленні нижніх кінцівок зазвичай розвивається артроз, остеохондроз, вторинне плоскостопість і порушення постави. Людина швидко втомлюється навіть при повільній ходьбі. Основною причиною розвитку патології вважають вроджені дефекти і рахіт. У міру дорослішання кривизна стає більш вираженою. При О-образної деформації коліна і голеностоп при зведенні ніг один з одним не стикаються.
ВальгуснаПри вальгусной деформації нерідко спостерігається утворення кісткових шишок і викривлення великого пальця. Х-подібна форма може бути складною і істинної. Пацієнти швидко втомлюються і часто скаржаться на м’язові судоми. При істинної вальгусной деформації коліна людини стикаються, а стопи зрушити разом він не може. У пацієнтів нерідко діагностується поздовжнє і поперечне плоскостопість.
Основними причинами розвитку дефекту вважають:
- Травми. Удари і переломи можуть спровокувати деформацію стоп.
- Порушення ендокринного типу. Під час клімаксу і вагітності гормональний фон змінюється, що може вважатися причиною ослаблення зв’язок.
- неправильно підібране взуття. Фахівці не рекомендують щодня носити вузькі туфлі на високих підборах. В цьому випадку навантаження буде розподілятися нерівномірно.
- Погана спадковість. гіперпластичності стоп переходить від батьків до дітей, у яких частіше слабкий м’язово-зв’язковий апарат.
- Надмірна вага . Стрімке набір маси тіла супроводжується розтягуванням м’язової тканини і зв’язок.
- Остеопороз . Захворювання характеризується дефіцитом кальцію. Кістки в цьому випадку втрачають жорсткість і деформуються.
ХибнаПри помилкової кривизни нижніх кінцівок м’які тканини розподіляються нерівномірно. Зазвичай на рентгенограмі вісь пряма. При помилкової кривизни людина може замкнути стегна і коліна, а ікри — немає. Самостійно відрізнити справжню форму від помилкової досить складно. Найчастіше пацієнтам призначають операцію.
Виправлення помилковою і істинної кривизниНоги колесом у дівчини можна випрямити декількома способами. Одним з дієвих методів вважають різні фізичні вправи. Гімнастика сприяє корекції форми нижніх кінцівок. З її допомогою згладжують зовнішні контури. Кривизна в важкого ступеня супроводжується порушенням біомеханіки суглобів. У цьому випадку пацієнтам показано хірургічне втручання.
Випрямлення ніг, використовуючи вправиНоги колесом у дівчини допомагають вирівняти вправи. Комплекс може різнитися залежно від типу патології. Вправи зазвичай підбирає фахівець після огляду пацієнта і постановки діагнозу. Позитивного результату можна досягти тільки при регулярних тренуваннях. Рекомендують дотримуватися ряду правил.
Заборонено:
- носити сумки і рюкзаки тільки на лівому або правому плечі.
- носити вузьку взуття на високих підборах.
- перерозподіляти вагу на праву або ліву ногу, особливо стоячи, схрестивши кінцівки.
Вправи при «О-образному» викривленніУ комплекс вправ, що дозволяють вирівняти О-образні ноги, включені:
- розтяжка ( «шпагат»).
- ходьба.
- присідання.
Алгоритм виконання комплексу:
- Встати до стіни і максимально сильно зімкнути ноги. Зафіксувати положення на 7-10 сек. Виконати до 5 повторів.
- Розставивши ноги на ширині плечей, 20 разів присісти, намагаючись поєднати коліна. Виконати 2 повтору.
- Лягти на гімнастичний килимок, піднявши вгору ліву і праву ногу. Виконати махи (20 разів), схрещуючи їх. Виконати 3 повтору.
Також виправити О-подібну форму ніг допоможе ходьба на п’ятах і внутрішньої частини стопи.
При Х-подібному викривленніПри регулярному виконанні вправ камбаловидная і литковий м’яз подовжуються. Також комплекс допомагає виправити коротку гомілку. Фахівці рекомендують пацієнтові щодня стрибати зі скакалкою. Кількість стрибків потрібно збільшувати поступово. Добре зарекомендувала себе ходьба з зовнішньої сторони ступні. Можна присідати з невеликим мечем, попередньо затиснувши його між колінами.
Комплекс вправ:
- Схрестивши ноги, злегка присісти. Виконати та 30 повторень. Підніматися потрібно без допомоги рук.
- Вирівняти спину, з’єднати ступні разом. Розвести коліна, намагаючись напружити м’язи. Положення зафіксувати на 5-10 сек. Виконати 10 повторів.
Вправи для виправлення зовнішнього викривлення стегнаНарощування внутрішніх м’язів супроводжується деформацією стегон.
Щоб виправити дефект, необхідно щодня виконувати наступну вправу:
- між колінами затиснути невеликий м’яч.
- з силою стискати коліна і повільно розтискати їх.
- виконати до 30 повторів.
Для усунення кривизни гомілкиВиправити кривизну гомілки допоможуть легкі удари по проблемній зоні. Мікротравми стимулюють обмінні процеси і нормалізують кровообіг в м’язах. Важливо контролювати силу тиску, хлопки повинні створювати вібрацію.
Мануальне виправлення істинної кривизниНоги колесом у дівчини завдяки мануальної терапії можуть стати рівніше. Багато хто помилково плутають її з масажем. Основна відмінність мануальної терапії — вплив не тільки на м’язову тканину, а й на суглоби, кістки, хребці.
Для лікування викривлення ніг фахівці застосовують кілька технік:
- опрацювання підшкірно-жирової клітковини, шкіри та м’язів.
- опрацювання суглобів.
- опрацювання кісток.
Джерело:
Как исправить кривые ноги за 30 дней в домашних условиях. Мой опыт - YouTube