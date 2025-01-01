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Вправи для ніг в домашніх умовах

Головна / Цікаве відео / Здоровя 01-чер, 2026, 20:139 swet 6 392

Причини будови ніг «колесом» у дівчат

Ноги колесом у дівчини — не тільки естетичний недолік. Причиною розвитку дефекту можна вважати вроджену гіпоплазію, спровоковану фіброзно-кістозної дисплазією або неврофіброматозом. У цьому випадку одна з гомілок деформована нерівномірно. При вродженої гіпоплазії високий ризик розвитку псевдоартрозу.
Викривлення ніг виникає внаслідок рахіту. Найчастіше патологія розвивається в підлітковому і ранньому віці, або внутрішньоутробно. Основною причиною вважають дефіцит вітаміну Д. Формування О-образних ніг при хворобі Блаунта (остеохондроз деформуючого типу) має на увазі викривлення кінцівок під кутом.
Патологія зазвичай діагностується у молодших школярів. У більш дорослому віці О-образні ноги формуються на тлі деформуючого остеохондрозу (хвороба Педжета), що характеризується ураженням гомілкових і стегнових кісток. Також викривлення кінцівок може бути обумовлено зайвою вагою, плоскостопістю і остеохондрозом.

Як визначити тип кривизни ніг і способи виправлення кожної з них

Викривлення нижніх кінцівок можна визначити візуально. Для цього достатньо встати перед дзеркалом і уважно оглянути ноги.
Виділяють кілька основних типів кривизни:
Вид Короткий опис ІстіннаяОбично виникає в дитячому віці або внутріутробноВаруснаяПатологіческая деформація колінних суставовВальгуснаяПродольное, поперечне плоскостопіеЛожнаяНеравномерно розподілені м’які тканини по кістки
Після консультації з лікарем можна приступати до виправлення кривизни в домашніх умовах. Тільки фахівець може підібрати найбільш безпечний метод.

Справжня

Справжня кривизна нижніх кінцівок зазвичай виникає внаслідок деформації суглобів і кісток. Це може бути пов’язано з хворобою, травмами або спадковістю. Істинну кривизну виправити за допомогою вправ досить складно.
Виділяють 3 типи істинної деформації:
  • Ротаційна (торсіонна) — характеризується поворотом голеностопа, колін і стегнових кісток назовні або всередину.
  • Вальгусна — в цьому випадку стопи і щиколотки один з одним не стикаються при зведенні ніг.
  • Варусна — коліна і внутрішня сторона стегон не стикаються один з одним при зведенні ніг.
при істинному викривленні голеностоп може бути деформований назовні, а колінний суглоб — всередину.

варусна

варусна викривлення нижніх кінцівок може бути спровоковано розширенням зовнішньої суглобової щілини і здавленням меніска. В цьому випадку зв’язки, які стримують суглоб колін, розтягуються. При відсутності адекватного лікування патологічного стану підвищується ризик вивертання гомілок всередину, а стегнової кістки — назовні. У цьому випадку висока ймовірність інвалідизації пацієнта.
При варусному викривленні нижніх кінцівок зазвичай розвивається артроз, остеохондроз, вторинне плоскостопість і порушення постави. Людина швидко втомлюється навіть при повільній ходьбі. Основною причиною розвитку патології вважають вроджені дефекти і рахіт. У міру дорослішання кривизна стає більш вираженою. При О-образної деформації коліна і голеностоп при зведенні ніг один з одним не стикаються.

Вальгусна

При вальгусной деформації нерідко спостерігається утворення кісткових шишок і викривлення великого пальця. Х-подібна форма може бути складною і істинної. Пацієнти швидко втомлюються і часто скаржаться на м’язові судоми. При істинної вальгусной деформації коліна людини стикаються, а стопи зрушити разом він не може. У пацієнтів нерідко діагностується поздовжнє і поперечне плоскостопість.
Основними причинами розвитку дефекту вважають:
  • Травми. Удари і переломи можуть спровокувати деформацію стоп.
  • Порушення ендокринного типу. Під час клімаксу і вагітності гормональний фон змінюється, що може вважатися причиною ослаблення зв’язок.
  • неправильно підібране взуття. Фахівці не рекомендують щодня носити вузькі туфлі на високих підборах. В цьому випадку навантаження буде розподілятися нерівномірно.
  • Погана спадковість. гіперпластичності стоп переходить від батьків до дітей, у яких частіше слабкий м’язово-зв’язковий апарат.
  • Надмірна вага . Стрімке набір маси тіла супроводжується розтягуванням м’язової тканини і зв’язок.
  • Остеопороз . Захворювання характеризується дефіцитом кальцію. Кістки в цьому випадку втрачають жорсткість і деформуються.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Склерозування вен на ногах - що це за процедура, реабілітаційний період, можливі ускладнення і наслідкиВальгусное викривлення ніг видно неозброєним поглядом.

Хибна

При помилкової кривизни нижніх кінцівок м’які тканини розподіляються нерівномірно. Зазвичай на рентгенограмі вісь пряма. При помилкової кривизни людина може замкнути стегна і коліна, а ікри — немає. Самостійно відрізнити справжню форму від помилкової досить складно. Найчастіше пацієнтам призначають операцію.

Виправлення помилковою і істинної кривизни

Ноги колесом у дівчини можна випрямити декількома способами. Одним з дієвих методів вважають різні фізичні вправи. Гімнастика сприяє корекції форми нижніх кінцівок. З її допомогою згладжують зовнішні контури. Кривизна в важкого ступеня супроводжується порушенням біомеханіки суглобів. У цьому випадку пацієнтам показано хірургічне втручання.

Випрямлення ніг, використовуючи вправи

Ноги колесом у дівчини допомагають вирівняти вправи. Комплекс може різнитися залежно від типу патології. Вправи зазвичай підбирає фахівець після огляду пацієнта і постановки діагнозу. Позитивного результату можна досягти тільки при регулярних тренуваннях. Рекомендують дотримуватися ряду правил.
Заборонено:
  • носити сумки і рюкзаки тільки на лівому або правому плечі.
  • носити вузьку взуття на високих підборах.
  • перерозподіляти вагу на праву або ліву ногу, особливо стоячи, схрестивши кінцівки.
В домашніх умовах можна виконувати вправи на професійних тренажерах.

Вправи при «О-образному» викривленні

У комплекс вправ, що дозволяють вирівняти О-образні ноги, включені:
  • розтяжка ( «шпагат»).
  • ходьба.
  • присідання.
Також фахівці рекомендують займатися пацієнтам фігурним катанням, балетом, плаванням і ковзанярський спорт.
Алгоритм виконання комплексу:
  • Встати до стіни і максимально сильно зімкнути ноги. Зафіксувати положення на 7-10 сек. Виконати до 5 повторів.
  • Розставивши ноги на ширині плечей, 20 разів присісти, намагаючись поєднати коліна. Виконати 2 повтору.
  • Лягти на гімнастичний килимок, піднявши вгору ліву і праву ногу. Виконати махи (20 разів), схрещуючи їх. Виконати 3 повтору.
Криві ноги у дівчини можна коригувати вправами.
Також виправити О-подібну форму ніг допоможе ходьба на п’ятах і внутрішньої частини стопи.

При Х-подібному викривленні

При регулярному виконанні вправ камбаловидная і литковий м’яз подовжуються. Також комплекс допомагає виправити коротку гомілку. Фахівці рекомендують пацієнтові щодня стрибати зі скакалкою. Кількість стрибків потрібно збільшувати поступово. Добре зарекомендувала себе ходьба з зовнішньої сторони ступні. Можна присідати з невеликим мечем, попередньо затиснувши його між колінами.
Комплекс вправ:
  • Схрестивши ноги, злегка присісти. Виконати та 30 повторень. Підніматися потрібно без допомоги рук.
  • Вирівняти спину, з’єднати ступні разом. Розвести коліна, намагаючись напружити м’язи. Положення зафіксувати на 5-10 сек. Виконати 10 повторів.
Для розробки камбаловидной м’язи виконують сидячі вправи (піднімання гомілок, махи ногами). Можна додатково використовувати спортивні снаряди.

Вправи для виправлення зовнішнього викривлення стегна

Нарощування внутрішніх м’язів супроводжується деформацією стегон.
Щоб виправити дефект, необхідно щодня виконувати наступну вправу:
  • між колінами затиснути невеликий м’яч.
  • з силою стискати коліна і повільно розтискати їх.
  • виконати до 30 повторів.
Результат буде помітний через 30-40 днів регулярних тренувань. Через 6 місяців ноги стануть рівніше.

Для усунення кривизни гомілки

Виправити кривизну гомілки допоможуть легкі удари по проблемній зоні. Мікротравми стимулюють обмінні процеси і нормалізують кровообіг в м’язах. Важливо контролювати силу тиску, хлопки повинні створювати вібрацію.

Мануальне виправлення істинної кривизни

Ноги колесом у дівчини завдяки мануальної терапії можуть стати рівніше. Багато хто помилково плутають її з масажем. Основна відмінність мануальної терапії — вплив не тільки на м’язову тканину, а й на суглоби, кістки, хребці.
Для лікування викривлення ніг фахівці застосовують кілька технік:
  • опрацювання підшкірно-жирової клітковини, шкіри та м’язів.
  • опрацювання суглобів.
  • опрацювання кісток.
Мануальна терапія відновлює рухливість суглобів і розтягує м’язи. У неї входить акупресура, акупунктура і лімфодренаж. Техніку опрацювання проблемних зон фахівець підбирає після детального огляду пацієнта і визначення типу викривлення. Сеанс зазвичай триває 20-25 хв. Курс лікування включає в себе 12-15 процедур.

Джерело:


Как исправить кривые ноги за 30 дней в домашних условиях. Мой опыт - YouTube
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