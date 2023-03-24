Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України (станом на 07:00)

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.
На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 852 дворогосподарства (Чернігівська – 474, Черкаська – 182, Дніпропетровська – 79, Полтавська – 107 та Київська – 10) та 111 будинків (Дніпропетровська – 38, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська - 2), з них 38 дачних.
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.
Чернігівська область
Спостерігається підняття рівня води на річках Дніпро, Десна, Сейм, Сож та Віть. У р. Дніпро (за добу +1 см), у р. Десна (за добу + 5 см).
Зафіксовано підтоплення 474 дворогосподарств у 12 населених пунктах та 29 житлових будинках у 3 населених пунктах (с. Мньов, с. Пустинки та с. Прохорів Чернігівського району). Порушено сполучення з 29 населеними пунктами Новгород-Сіверського, Корюківського, Ніжинського та Чернігівського районів. Підрозділами ДСНС перевезено 219 осіб та доставлено 10 кг. продуктів харчування. Для надання допомоги населенню залучено 24 особи та 23 од. техніки ДСНС (у т. ч. 5 болотоходів «Богун» та 10 плавзасобів).
Волинська область
Підтоплено 7 тис. 198 га сільськогосподарських угідь (Камінь-Каширський – 4 тис. 100 га
та Ковельський – 3 тис. 98 га). Протягом доби відкачано 83 м. куб води з 3 дворогосподарств. Київська область с. Погреби Броварського району залишається підтопленими 10 присадибних ділянок, підтоплення житлових будинків не спостерігається. З зони підтоплення перевезено 6 осіб.
смт Іванків Вишгородського району на річці Тетерів підняття рівня води не спостерігається, проводяться роботи з відновлення переїзду через річку Тетерів силами місцевих органів влади. Спостерігається підняття рівня води на р. Десна (за добу +12 см) у населених пунктах с. Літки та с. Рожни Броварського р-ну.
Рівненська область
Підтоплено 3 тис. 63,5 га сільськогосподарських угідь (Варашський – 663 га та Сарненський – 2 тис 400,5 га).
Черкаська область
На території 16 населених пунктів Черкаського та Золотоніського районів підтоплено 42 житлові будинки, 182 дворогосподарства та 485 га сільськогосподарських угідь.
Полтавська область
На території 6 населених пунктів Кременчуцького району підтоплено 2 житлові будинки, 107 дворогосподарств
та 15 га сільськогосподарських угідь.
Дніпропетровська область
На території області підтоплено 38 дачних будинків, 79 дворогосподарств та 0,5 га сільськогосподарських угідь.
За добу підрозділами ДСНС відкачано 1 тис. 493 м куб. води. Всього з початку робіт відкачано 12 тис. 139
м. куб.
Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.
Джерело.