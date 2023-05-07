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Кулеба різко звернувся до країн Азії, які досі нейтральні щодо жорстокої війни РФ

Головна / Україна і світ / Політика 07-травня, 2023, 09:199 prov 0
Кулеба наголосив, що російська агресія проти України має негативні наслідки для Азії та всього світу.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країн Азії зайняти чітку позицію на підтримку України та статуту ООН у жорстокій війні, розв'язаній Росією.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в онлайн-виступі на заході Азійського Центру Гарвардського університету (США), передає пресслужба дипвідомства.

Міністр підкреслив, що держави азійського регіону вибороли незалежність, перемогли імперіалізм, віднайшли власний голос і втілили економічне диво, подолавши бідність, а тепер "імперіалізм РФ вже не просто стукає в двері, а вибиває їх". 

"Два слова, які я чую від азійських колег дещо частіше, ніж хотілося би, це "солідарність" та "нейтральність". Вони висловлюють солідарність з Україною, за що ми вдячні, але декларують нейтральність щодо нас та Росії. Водночас про жодну нейтральність не може бути мови, коли йдеться про агресію, вбивства, терор, зґвалтування, мародерство і масові звірства. Країни Азії мають зайняти чітку позицію на підтримку України та Статуту ООН", — сказав Кулеба. 

Голова МЗС переконаний, що "Росія програє війну — не лише проти України, але і проти сучасності, розуму та здорового глузду". 

"Російська війна проти України несе лише погані новини для всіх у світі. Українці страждають найбільше, але російська агресія також руйнує життя, економіки та надії людей у багатьох регіонах. Саму тому Росію необхідно зупинити", — зауважив міністр, наголосивши, що уникнути зіткнення цивілізацій все ще можливо".

Нагадаємо, раніше МЗС закликало міжнародну спільноту, насамперед країни Африки та Азії, не дозволити РФ використовувати продовольство як зброю. 

Джерело.
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