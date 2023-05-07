Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ «довгих років успішного правління»

У суботу, 6 травня, у Великій Британії пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ. Почалася вона о 13:00 6 травня за київським часом у Вестмінстерському абатстві.

Церемонію вів архієпископ Кентерберійський. Під час коронації король прийняв присягу. Чарльзу одягли корону і вручили великий державний меч, дві королівські булави, кулю суверена, палицю Святого Едуарда, коронаційне кільце, а також скіпетр з хрестом і скіпетр з голубом.

Президент України Володимир Зеленський у день коронації британського короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли побажав монарху «довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог». Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 6 травня.

«Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії… Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!» – сказав президент України.

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Лідія Василенко «Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії… Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!» – сказав президент України.Лідія Василенко