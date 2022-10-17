ЗСУ поповнили обмінний фонд під час наступу на Півдні – Зеленський

Збройні сили України на південному напрямку знищили велику кількість ворожої техніки, а під час наступу суттєво поповнили обмінний фонд.
Про це 16 жовтня у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
«Хочу відзначити ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду… Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому», – сказав глава держави.
Зеленський також розповів про ситуацію на Донбасі. За його словами, найгарячішими точками там наразі є Соледар і Бахмут.
«Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й дві тисячі «зеків» – вони серед найманців саме там. І це «зеки» з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії», – зазначив президент.
Така ситуація красномовно свідчить про те, що «російська держава спонсорує терор, шукаючи по тюрмах убивць, які за обіцяну свободу вбиватимуть знову«, зауважив Зеленський.
«Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи», – додав він.
Раніше повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що робота з повернення українських полонених продовжується. Навіть під час обміну 21 вересня відбулися перемовини про наступний обмін, зазначив омбудсмен.
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