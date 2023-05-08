9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи.

Він заявив про це у відеозверненні в понеділок.

"Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, начебто перемога в тій війні могла відбутися і без участі якоїсь країни чи народу", - сказав він.

"Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність - єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, що наближає мир", - заявив він.

"Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоча агресор тепер інший, у нього та сама мета - поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми боремося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою", - заявив президент.

Однозначно іншого шляху не може бути. Адже Україна із Європою пов'язана тісно і історично. Адже коли на місці московії бродили бурі ведмеді - Ярослава Мудрого називали тестем Європи. Про масштаби зовнішньополітичної діяльності та авторитет його як володаря свідчить те, що своїх дітей він вигідно одружив, пов'язавши Київську Русь із Європою кровними узами. Тісні взаємовідносини склалися із Візантією. Хоча союзницькі відносини з нею зазнали випробувань із приходом до влади імператора Константина IX Мономаха у 1042 р.: той усунув від управління державою всіх ставлеників попередніх імператорів, зокрема русичів. Добрі контакти підтримувала Київська Русь і з Германською імперією. Джерела повідомляють про Київське посольство 1040 р. до Генріха ІІІ. За три роки посли від русі знову відвідали германського володаря: начебто пропонували йому за дружину дочку Ярослава. Та Генріх уже був одружений і пропозиції не прийняв. Проте в XI ст. кілька шлюбів між представниками сім'ї Ярослава й германськими можновладцями таки було укладено. Анна Ярославна — руська князівна, королева Франції. Представниця династії Рюриковичів. Дочка великого князя київського Ярослава Мудрого та його другої дружини, шведської принцеси Інгігерди, дочки короля Улофа III. Онука київського князя Володимира Святославича. Друга дружина французького короля Генріха I. Анна Ярославна привезла з собою у Францію на йбільш відому давню пам’ятку слов’янської писемності - Ремйське Євангеліє. Його кирилична частина була написана близько середини ХІ століття (ймовірно, в київському скрипторії при Софійському соборі). Саме вона, як вважають дослідники, була привезена з Києва у Францію дочкою Ярослава Мудрого Анною (1032 – після 1075 року), яка стала французькою королевою. На Реймському Євангелії присягали французькі монархи. Не даремно ця книга іменувалася «коронаційним текстом».

І, якщо московити лише грабували та нищили Україну, її культуру у всі історичні періоди, то історії їм цієї не вкрасти, бо вона спільна з європейськими країнами та вивчається в програмі різих країн.







Світлана Коток, історик